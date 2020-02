Calciomercato Juventus, un centrocampo tutto nuovo: in arrivo due colpi!

Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo: in arrivo (almeno) due colpi grossi

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Con ogni probabilità, la rosa bianconera verrà rinnovata molto in vista della prossima stagione. Si cercherà ovviamente di migliorare in tutti i reparti, ma quello che subirà maggiori interventi e cambiamenti sarà il centrocampo, da molti individuato come il vero punto debole della Juve di quest’anno. Ecco perché Fabio Paratici starebbe già lavorando concretamente proprio su moltissimi nomi importanti per la mediana bianconera del futuro, che verrà implementata con almeno 2 colpi di grosso calibro in vista del prossimo anno. Almeno, perché in realtà i botti a centrocampo potrebbero anche essere di più, molto dipenderà dalle cessioni. Noi quindi abbiamo deciso di raccogliere in un’unica gallery – che potrete scorrere rapidamente sfogliando le nostre grafiche – tutti gli obiettivi più caldi del momento e abbiamo individuato ben 10 nomi finiti nel mirino bianconero: almeno due di questi potrebbero sbarcare a Torino la prossima estate. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica iniziando dal primo nome in ballo >>>VAI AL PRIMO