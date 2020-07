Calciomercato Juventus, tutto confermato: scelto il prossimo grande colpo!

Calciomercato Juventus, Paratici prepara l’assalto al prossimo colpo bianconero

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici non ha nessuna voglia di perdere tempo. Più volte negli ultimi tempi vi abbiamo raccontato di quanto il CFO bianconero sia particolarmente attivo sul fronte calciomercato in questo momento e le ultime novità non fanno altro che confermarlo. Chiuso il maxi scambio Arthur Melo-Pjanic con il Barcellona, il dirigente bianconero starebbe già lavorando su altri fronti destinati a diventare bollenti nel prossimo futuro. Tanto che, come confermato anche dal noto esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti, Paratici avrebbe già scelto il prossimo grande colpo da portare a casa e starebbe preparando l’assalto decisivo: ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE