Calciomercato Juventus, tenetevi forte: sta circolando una notizia pazzesca

Calciomercato Juventus, notizia da brividi: occhio alle sorprese

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Di tanto in tanto, quando si parla di calciomercato, capita che all’improvviso esplodano notizie incredibili, di portata veramente enorme. Le cosiddette bombe di mercato, per intenderci. E bisogna fare sempre molta attenzione: qualche volta le indiscrezioni possono rivelarsi veritiere – come è stato per Cristiano Ronaldo all’epoca, per fare un esempio ben noto all’ambiente Juventus – mentre altre volte ci ritroviamo a parlare di semplici bufale. Insomma, il consiglio è di andarci sempre con i piedi di piombo, soprattutto quando si parla di certi nomi pesanti e di notizie così rumorose. Ma è anche giusto riportare ogni indiscrezione che circola, perché le notizie vanno date sempre tutte. Eccoci allora qui a parlare di una vera e propria bomba di calciomercato della Juventus esplosa nelle ultimissime ore e che, ovviamente, sta velocemente dilagando sul web: il club bianconero sarebbe interessato a Kevin de Bruyne, da molti considerato il centrocampista più forte del mondo in questo momento. Come riportato anche da Sportmediaset, il belga si starebbe guardando attorno vista la pesante squalifica di due anni del Manchester City alle competizioni europee. Bisogna ovviamente attendere l’esito del ricorso presentato dal club inglese, ma de Bruyne negli scorsi giorni ci ha tenuto a precisare che due anni senza Champions sarebbero troppi per lui, aprendo ad un suo trasferimento. Un’altra sua dichiarazione ha poi fatto pendere l’ago della bilancia in favore della Vecchia Signora: “Mi piacerebbe giocare con attaccanti come Cristiano Ronaldo, farebbe volare il mio numero di assist”. Segnali, nulla più, ma pur sempre segnali. La cosa certa è che, come sottolinea sempre Sportmediaset, a Sarri il centrocampista dei Citizens piace parecchio (come biasimarlo), come è anche certo che servirebbe uno sforzo importantissimo per riuscire a portare un top player del genere a Torino. Il prezzo di de Bruyne potrebbe scendere a causa della crisi dovuta al coronavirus, certo, ma si parla sempre di un affare quasi impossibile da sostenere economicamente per la Vecchia Signora. Sportmediaset comunque lascia uno spiraglio aperto al possibile affare, spiegando come l’eventuale spesa, per quanto onerosa, potrebbe essere “parzialmente assorbita dalla cessione di alcuni big che potrebbero fare le valigie. Due su tutti, Pjanic e Higuain”. Suggestioni e segnali, per ora ci limitiamo a questo. Certo che sentire il nome di Kevin de Bruyne accostato concretamente alla Juventus è una di quelle notizie veramente pazzesche che chiameremmo bombe di mercato. Da capire se c’è un fondo di verità come fu per CR7 o se in questo caso stiamo parlando di bufale. Si vedrà, ma nel frattempo c’è anche tantissima altra carne al fuoco per quanto riguarda il prossimo calciomercato della Juve. Nel mirino di Paratici infatti sarebbero finiti ben 20 giganti assoluti, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nel nostro focus di mercato pubblicato nelle scorse ore >>>VAI ALLA NOTIZIA