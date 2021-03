Calciomercato Juventus, Pirlo out? Paratici ha un sogno da tempo…

L'eliminazione dalla Champions può avere un impatto decisivo sul calciomercato della Juventus, ora anche Pirlo rischia il posto

redazionejuvenews

Un'altra brutta figura, un'altra enorme delusione in Champions League. Le ultime tre campagne europee dei bianconeri si possono riassumere così. La Juve è stata eliminata negli ultimi tre anni da Ajax, Lione e Porto. E se i Lancieri nel 2019 sono andati a un passo dalla finale, Lione e Porto non sono di certo due corazzate europee. Un altro fallimento europeo arrivato con Cristiano Ronaldo, anche lui deludente nel match contro la squadra di Conceicao. Che invece è stato perfetto, preparando la partita con coraggio nel primo tempo andando alla ricerca del gol in trasferta arrivato dopo poco più di 10 minuti su rigore.

Ha deluso invece Pirlo, delude l'approccio alle partite della sua Juve e una lettura della gara tutt'altro che perfetta. I bianconeri sono andati nuovamente sotto, così come successo sabato in campionato. La reazione c'è stata ma non è bastata, e ora si fanno delle riflessioni sul futuro. Pirlo doveva portare una nuova mentalità, una nuova idea di gioco e un progetto più "fresco", ma il campo parla e la Juve rischia di accontentarsi della Supercoppa italiana e della finale di Coppa Italia. Troppo poco per chi domina in Italia da quasi un decennio, e per questo la posizione del tecnico bianconero è in bilico.

Fabio Paratici già lo scorso anno, dopo l'addio di Sarri, voleva portare a Torino Simone Inzaghi. Come riportato da calciomercato.it il tecnico biancoceleste è ancora nel mirino della Juventus e potrebbe arrivare in estate. Inzaghi infatti non ha ancora rinnovato il suo contratto, e qualche frizione con Lotito potrebbe portarlo lontano da Roma. Con Paratici che resta alla finestra. E la Juve pronta a cambiare il quarto allenatore in quattro anni.