Calciomercato Juventus, Paratici ha già scelto i colpi per l’estate: 8 nomi!

Calciomercato Juventus, Paratici non si ferma: 8 nomi caldissimi per l’estate

NEWS MERCATO JUVE – Ormai chiuso il calciomercato della Juventus invernale, il CFO bianconero Fabio Paratici si concentra già sul prossimo mercato estivo. Già perché, se in questa sessione di gennaio la Juve si è mossa poco in entrata (con il solo colpo Kulusevski, programmato appunto per la prossima stagione), da giugno in poi sono attesi veramente tanti movimenti e anche belli grossi. La società sarà infatti impegnata nel rinnovare la rosa puntando anche ad un importante ricambio generazionale, visti i tanti giocatori già in là con l’età. Poi ovviamente ci sarà anche da fare i conti con alcune cessioni ed ecco perché è importante muoversi fin da ora, proprio come è solito fare Paratici. Il quale, oltretutto, avrebbe già le idee molto chiare su alcuni grossi obiettivi in entrata e avrebbe individuato i prossimi colpi per il futuro calciomercato estivo. Senza perdere altro tempo allora, partiamo subito con la raffica degli 8 nomi più caldi per il prossimo anno: >>>VAI AL PRIMO