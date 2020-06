Calciomercato Juventus, nuovo allenatore? Spunta un’ipotesi clamorosa!

Calciomercato Juventus, Sarri in bilico: spunta un altro sostituto

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – C’era da aspettarselo: la sconfitta in Coppa Italia – dopo quella in Supercoppa – ha riacceso le critiche e le voci intorno a Maurizio Sarri, mai veramente entrato nei cuori dei tifosi bianconeri. Anzi, l’ex tecnico del Napoli è stato più volte criticato aspramente durante tutta la stagione, sia per i risultati che per il gioco espresso, ma anche per un’inadeguata gestione del gruppo e per alcune dichiarazioni fuori posto che hanno indispettito l’ambiente Juventus. Insomma, si può dire che l’amore tra Sarri e la Vecchia Signora non sia mai sbocciato e questa ulteriore batosta non ha fatto altro che inasprire le critiche. Ma la pesante sconfitta ha portato in dote anche le voci sul futuro del tecnico toscano e sui suoi possibili successori sulla panchina bianconera. Proprio a tal proposito, tra i tanti nomi di cui anche noi vi abbiamo parlato, in queste ultime ore ne è spuntato anche un altro: ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE