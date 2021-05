Calciomercato Juventus, notizie pesanti da Sky: avete sentito Di Marzio?

TORINO - Tanta, anzi tantissima carne al fuoco in casa Juventus in vista dell'estate e quindi del prossimo calciomercato bianconero. L'ago della bilancia sarà la qualificazione o meno alla prossima Champions League. Ma, a prescindere da questo fattore, la Juve sarà chiamata ad intervenire su moltissime questioni ancora aperte. A fare il punto della situazione è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che in diretta ha svelato alcune pesantissime notizie <<<