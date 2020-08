Calciomercato Juventus, non solo Kroos: spunta un altro nome galattico!

Calciomercato Juventus, spunta un nuovo top player: occhio alle sorprese

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non è un segreto: tra i primi obiettivi di calciomercato della Juventus di Paratici c’è un altro grande colpo a centrocampo. Dopo lo scambio Arthur-Pjanic dunque, il CFO bianconero starebbe lavorando su altre piste molto importanti per rinforzare la mediana del prossimo anno. Tra i tanti nomi accostati alla Juve nel recente passato c’è anche quello di Toni Kroos, fuoriclasse tedesco del Real Madrid. Qualche contatto ci sarebbe già stato, anche se la pista pare molto complicata per i costi dell’operazione e per le resistenze del Real che non verrebbe cedere il centrocampista classe ’90. Occhio quindi anche ad altre possibili sorprese inaspettate. In queste ore infatti è sbucato un nome tutto nuovo e altrettanto clamoroso in orbita bianconera: ecco di chi si tratta >>>CONTINUA A LEGGERE