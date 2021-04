Calciomercato Juventus – Nome a sorpresa: un gioiello da 30 milioni

A meno di clamorose debacle nel finale di stagione, Andrea Pirlo rimarrà alla guida della Juventus anche il prossimo anno. In società c'è sempre l'idea di poter aprire un nuovo ciclo vincente con l'ex calciatore bianconero. Il tecnico è importante, ovviamente, ma servono soprattutto giocatori all'altezza del blasone della Vecchia Signora, che non può permettersi di non primeggiare in Italia e in Europa. Le voci su possibili affari per questa estate sono tanti. L'ultima idea arriva direttamente dalla Spagna e potrebbe rivelarsi una soluzione molto suggestiva<<<