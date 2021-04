Calciomercato Juventus – Intreccio pazzesco: valzer di attaccanti

La sconfitta con l'Atalanta di ieri ha rimesso in discussione la qualificazione in Champions della Juventus. La Vecchia Signora è ancora quarta, ma le rivali dietro continuano a fare punti, non si può di certo stare tranquilli. Il destino di Pirlo, che sembrava fosse quello di rimanere seduto sulla panchina bianconera, potrebbe non essere più così certo. Al momento c'è un'unica certezza nei vertici del club piemontese: servirà un grande mercato per tornare ad essere la squadra da battere in Italia e in Europa. In questi giorni sono tante le voci di affari con gli altri grandi club europei. L'ultima ipotesi paventata vedrebbe un intreccio pazzesco fra la Juve, il Real Madrid e il Borussia Dortmund<<<