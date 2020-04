Calciomercato Juventus, idea Paratici: Sport Mediaset svela il super affare

Calciomercato Juventus, Sportmediaset rivela l’ultima idea di Paratici

NEWS MERCATO JUVE – Non si parla ancora (ovviamente) di calcio giocato e allora ecco che, come al solito, sono le notizie di calciomercato che la fanno da padrone in questo periodo complicato. Bisogna dunque tenere aggiornato il borsino del mercato della Juventus, visto che di indiscrezioni ce ne sono a volontà ogni giorno. In particolare, occhio ad una pesante notizia che arriva direttamente da Sportmediaset che parla dell’ultima idea bianconera per sbloccare un grosso affare. Fabio Paratici infatti avrebbe in mente di offrire il cartellino di Mattia De Sciglio al Valencia nell’ambito della trattativa che potrebbe portare a Torino il gioiello Ferran Torres. Una mossa importante, che servirebbe ad abbassare le pretese economiche del club spagnolo, visto che Torres ha una clausola rescissoria da ben 100 milioni di euro. De Sciglio non verrebbe considerato dalla Juve un giocatore fondamentale né tanto meno incedibile e quindi un suo sacrificio potrebbe essere veramente preso in considerazione, mentre l’esterno d’attacco classe 2000 al momento è inquadrato come uno dei più grandi obiettivi del calciomercato bianconero. Se ne sta parlando molto, soprattutto nell’ottica di un profondo rinnovamento del reparto avanzato della Juventus che, nel frattempo, sta cercando infatti anche un altro super attaccante da affiancare a Dybala e Cristiano Ronaldo. E, proprio per questo, sulla lista della spesa di Paratici sarebbero finiti ben 10 i nomi di lusso per l’attacco: eccoli tutti >>>VAI AL PRIMO