Calciomercato Juventus, ecco l’offerta: con 50 milioni si può chiudere!

Calciomercato Juventus, Paratici pronto all’assalto per l’obiettivo da 50 milioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tra gli obiettivi più importanti di Fabio Paratici per il prossimo calciomercato della Juventus c’è sicuramente quello di mettere mano al centrocampo bianconero. L’attuale mediana infatti presenta alcune lacune, va svecchiata e rinforzata con colpi congeniali al modo di giocare di mister Sarri. Tra le varie ipotesi sul taccuino di Paratici, rimane viva quella relativa allo scambio Arthur-Pjanic con il Barcellona: tutte la parti sono già d’accordo, a parte il giocatore brasiliano che va ancora convinto a lasciare il club blaugrana. Ecco perché la Juve si starebbe guardando attorno per trovare un’altra alternativa di lusso ad Arthur. E Paratici sembrerebbe aver già trovato il nome giusto, per il quale avrebbe già pronta la sua offerta: con 50 milioni si può chiudere per il colpaccio >>>CONTINUA A LEGGERE