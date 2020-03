Calciomercato Juventus, confermato: Paratici pensa ad un super scambio!

Calciomercato Juventus, si valuta un grosso scambio: arrivano conferme

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Il futuro di quest’annata rimane nebuloso e seriamente in bilico: ancora da capire come e soprattutto se la stagione arriverà al termine, se il campionato 2019/2020 avrà conclusione o meno. Ma, parlando di futuro, in casa bianconera è sempre d’attualità il tema riguardante il prossimo calciomercato della Juventus. La dirigenza, tra le altre cose, è infatti già impegnata nella programmazione delle mosse di mercato da mettere in atto. Tra i temi più scottanti c’è sicuramente il centrocampo, uno dei reparti che meno ha funzionato quest’anno. Serviranno quindi interventi importanti, con il preciso scopo di rimodellare completamente la mediana che avrà bisogno di forze fresche, di più qualità e di maggior dinamismo. Tanti i nomi nel calderone e tra questi ci sono anche quelli di Miralem Pjanic (possibile partente) e di Jorginho (giocatore che piace moltissimo alla Juve ormai da tempo). Tanto che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Fabio Paratici starebbe addirittura pensando ad uno scambio tra i due giocatori con il Chelsea che, dal canto suo, è molto interessato proprio al centrocampista bianconero. Il bosniaco per l’italo-brasiliano: una grossa idea di mercato che la Juventus starebbe valutando molto seriamente. Ma, come detto, Paratici starebbe programmando anche molti altri affari per la mediana bianconera, reparto che in estate subirà una vera e propria rivoluzione. La Juve infatti starebbe già lavorando concretamente anche ad altri tre colpi da urlo per il centrocampo del futuro: ecco di chi si tratta >>>VAI ALLA NOTIZIA