Calciomercato Juventus – Colpo top, Paratici non scherza: contatti avviati!

Calciomercato Juventus, Paratici al lavoro per il colpo da sogno

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Di certo Fabio Paratici non è rimasto con le mani in mano durante questo lungo e difficile periodo di blocco totale. No: il CFO bianconero, se possibile, ha lavorato ancor più intensamente in vista del prossimo calciomercato della Juventus, che si preannuncia ricco di sorprese. E, proprio da questo punto di vista, nelle ultime ore sono arrivate nuove indiscrezioni riguardo un possibile colpo che farebbe sognare tutti in casa bianconera e per il quale Paratici starebbe facendo veramente sul serio: >>>CONTINUA A LEGGERE