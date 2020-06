Calciomercato Juventus, bomber a sorpresa: pazza idea per l’attacco!

Calciomercato Juventus, grandi movimenti in attacco: ecco le ultime notizie

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La più grossa notizia di calciomercato della Juventus di queste ultimissime ore riguarda sicuramente lo scambio con il Barcellona Pjanic-Arthur che pare essersi finalmente sbloccato con il sì definitivo del brasiliano alla Vecchia Signora. Un maxi affare che dunque potrebbe chiudersi entro breve tempo. Ma in giornata sono arrivate anche altre grosse indiscrezioni per il mercato della Juve che riguardano i movimenti in attacco. Già perché Fabio Paratici, in vista della prossima stagione, starebbe lavorando ad alcuni colpi davvero grossi anche per il reparto avanzato e gli acquisti in attacco potrebbero anche essere più di uno. In particolare, nelle ultime ore è spuntato il nome di un nuovo bomber totalmente a sorpresa: ecco tutti i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE