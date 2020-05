Calciomercato Juventus, bomba Moggi: “Arthur no, ecco il vero obiettivo!”

Calciomercato Juventus, Moggi svela alcune grosse indiscrezioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Si preannunciano grossi movimenti a centrocampo durante il prossimo calciomercato della Juventus. Fabio Paratici vuole regalare a mister Sarri una mediana più congeniale alle idee e al gioco del tecnico toscano e starebbe lavorando sia in uscita che in entrata proprio in questo senso. Da tempo in casa bianconera tiene banco la trattativa con il Barcellona per lo scambio Pjanic-Arthur, ma occhio anche ad alcuni possibili colpi di scena. Ad esempio, nelle scorse ore, l’ex dirigente juventino Luciano Moggi ha sganciato alcune grosse bombe di mercato, svelando alcune indiscrezioni a sorpresa in diretta TV: ecco le sue parole >>>CONTINUA A LEGGERE