Calciomercato Juventus, Addio Dybala? Si pensa a uno scambio clamoroso

Novità cruciali sul fronte Dybala per il calciomercato della Juventus: i bianconeri pensano a un maxi-scambio in estate

redazionejuvenews

Non c'è solo Cristiano Ronaldo al centro delle voci di mercato in casa della Juventus. I bianconeri devono fare i conti anche con il futuro di Paulo Dybala, ormai scomparso dai radar da quasi due mesi. Il numero dieci argentino è ai box da metà gennaio per un problema alla caviglia. Doveva restare fuori per due settimane, ma il suo problema è stato molto più serio e non tornerà a disposizione di Pirlo prima di aprile. Indubbiamente le sue condizioni preoccupano, ma preoccupa anche il suo contratto che è in scadenza nel 2022. La società da oltre un anno è al lavoro per prolungare l'accordo, ma non c'è l'intesa con il suo entourage e in estate bisognerà prendere una decisione.

La proposta della Juve è di circa 10 milioni netti a stagione bonus compresi, mentre gli agenti di Dybala ne chiede almeno 13-15. Una distanza importante, che i bianconeri non sembrano voler colmare. La Juve deve fare i conti con un bilancio in rosso, ulteriormente aggravato dalla precoce eliminazione in Champions. Per questo motivo o Dybala viene incontro ai bianconeri, oppure il suo futuro sarà lontano da Torino. La società, dal canto suo, sa perfettamente che deve prendere in considerazione ogni opzione e per questo sta cercando delle soluzioni.

L'idea è quella di utilizzare Dybala come possibile pedina di scambio. Un paio di anni fa l'argentino è stato vicino allo United, in queste settimane invece si parla di un'idea Barcellona. La Juve con i blaugrana ha già messo in piedi un maxi-scambio lo scorso anno per Pjanic e Arthur. L'operazione si può ripetere quest'anno, con Dybala verso Barcellona e l'ipotesi Griezmann per la Juve. Il francese vuole tornare ad essere protagonista e l'ex Atletico può fare la differenza in Serie A. E proprio sul fronte centrocampo occhio a cosa può succedere alla mediana bianconera, destinata ad andare incontro ad una mezza rivoluzione in estate. Sulla lista della spesa di Paratici infatti sarebbero finiti ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<