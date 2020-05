Calciomercato Juventus, addio Douglas? Sky svela il possibile sostituto!

Calciomercato Juventus, Sky Sport fa il nome del possibile sostituto di Douglas Costa

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Non è certo una novità che Douglas Costa sia uno dei giocatori bianconeri che potrebbero lasciare Torino durante il prossimo calciomercato della Juventus. Il brasiliano ha un contratto pesante ed è stato più volte bloccato da numerosi infortuni, ma ha ancora molto mercato: per questo la Juve potrebbe prendere in seria considerazione la sua cessione, soprattutto se il suo sacrificio servisse per far rifiatare le casse societarie o per raggiungere alcuni grossi obiettivi in entrata. Douglas infatti potrebbe anche costituire una preziosa pedina di scambio, magari per arrivare a nomi importanti come ad esempio quelli di Paul Pogba o Mauro Icardi. Insomma, l’addio di “Flash” è una possibilità concreta. E se veramente l’esterno offensivo classe ’90 dovesse partire, allora Paratici dovrà trovare il giocatore giusto con cui sostituirlo e qualche idea già ci sarebbe. Nelle scorse ore infatti Sky Sport ha svelato un nome a sorpresa che sarebbe finito nel mirino della Vecchia Signora come possibile sostituto di Douglas Costa: >>>CONTINUA A LEGGERE