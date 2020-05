Calciomercato Juventus, 20 giganti sul mercato: Paratici può approfittarne!

Calciomercato Juventus, 20 nomi top sul mercato: Paratici ne approfitta?

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come ben sappiamo, in questo momento molti club italiani e europei – compresa ovviamente anche la Juventus – stanno pensando e progettando il prossimo calciomercato in vista della stagione che verrà. In questo calderone gigante finiranno moltissimi giocatori che infiammeranno la prossima sessione di mercato. Tra questi ci sono anche nomi veramente grossi, che potrebbero diventare occasioni imperdibili anche per la Juve, con Paratici che dunque potrebbe approfittare di alcune di queste grandi occasioni. Nella nostra raffica, noi abbiamo raggruppato ben 20 nomi extra lusso che finiranno sul mercato che interessano e che sono stati accostati alla Vecchia Signora, ma anche con qualche grossa sorpresa. Senza perdere altro tempo dunque, ecco tutti i nomi in ballo che potrete scorrere rapidamente nella nostra gallery: >>>VAI ALLA LISTA