Calciomercato Juventus – Il calciatore ha deciso: prima cessione pesante

Sarà un calciomercato molto simile agli ultimi due. Non saranno possibili esborsi a tre cifre da parte dei vari club europei, a meno di cessioni davvero remunerative. Sono poche le big continentali che godono di una situazione finanziaria florida. Insomma si profila una sessione estiva con alla base tante idee e magari qualche scambio, che possa coinvolgere anche nomi di altissimo livello. In casa Juventus si dovranno prendere decisioni dolorose in uscita, c'è un nome il cui addio appare ormai certo.<<<