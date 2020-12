Ranking FIFA: Italia nella Top 10

TORINO – Continua a migliorare sempre di più il calcio italiano, soprattutto grazie ai risultati della nostra Nazionale. Gli Azzurri guidati da Roberto Mancini, infatti, hanno raggiunto le Final Four di UEFA Nations League e grazie a questo risultato sono tornati nella Top 10 del Ranking FIFA. L’Italia si è classificati al decimo posto, alle spalle del Messico; le prime tre posizioni, invece, sono occupate rispettivamente da Belgio, Francia e Brasile. La risalita del nostro movimento, però, continua senza sosta e nei prossimi mesi si tenterà di scalare altre posizione nel Ranking. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<