Qualificazioni Qatar 2022 – L’Italia trova la Svizzera e la Bulgaria

TORINO – Passerà anche dai gironi di qualificazione per il Mondiale la crescita del calcio italiano, che con Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale sta tornando a vivere tempi dorati. Ieri sera sono stati sorteggiati, appunto, i gironi di qualificazione per i Mondiali del Qatar del 2022. L’Italia, testa di serie in quanto finalista nella UEFA Nations League, è stata estratta per il gruppo C: gli Azzurri hanno trovato la Svizzera e la Bulgaria, oltre a Irlanda del Nord e Lituania. Un girone abbastanza abbordabile per la nostra Nazionale, che tuttavia ci ha abituati a delle clamorose e spiacevoli sorprese, come quella di tre anni fa contro la Svezia. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<