Oggi il sorteggio della Nations League: l’Italia può giocarsela in casa

TORINO – Si avvicina un altro step fondamentale per la Nazionale Italiana di calcio, che negli ultimi impegni contro Bosnia e Polonia ha conquistato le Final Four della UEFA Nations League. Il commissario tecnico Roberto Mancini sarà molto attento nella giornata di oggi a quanto succederà nella Federazione Europea. Infatti, alle 17:30 ci sarà il sorteggio per le partite della fase finale: oltre agli Azzurri, le Nazionali che giocheranno per il titolo sono Belgio, Francia e Spagna. Inoltre, l'Italia avrà la possibilità di giocarsela in casa, dato che la finale potrebbe giocarsi allo Stadio San Siro di Milano o all'Allianz Stadium di Torino.