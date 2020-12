Mancini sulla sua Nazionale: “Vedo entusiasmo e coesione”

TORINO – La Nazionale Italiana sta tornando ai livelli che conosciamo bene e il prossimo anno si giocherà le Final Four di UEFA Nations League contro colossi come la Spagna, la Francia e il Belgio. Degli ottimi risultati ottenuti dagli Azzurri nelle ultime partite ha voluto parlare proprio il ct dell’Italia Roberto Mancini, che ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Tirreno. Ecco le sue parole:

“In Nazionale sto vedendo entusiasmo e coesione, oltre a rispetto ed amicizia tra i giocatori: stiamo lavorando sul gioco, ma anche sul carattere della squadra. Fin da quando ho iniziato ho trovato una grande intesa con i ragazzi, che mi seguono e sono entusiasti del lavoro che svolgono. Quando ho accettato l’offerta per diventare ct dell’Italia in molti mi hanno detto: ‘Ma chi te lo fa fare?’, perché con l’eliminazione dal Mondiale del 2018 sembrava fosse finito tutto. Ma il calcio italiano non poteva finire ed ero sicuro che avrei trovato i calciatori giusti, perché bastava cercarli“.