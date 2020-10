Lega Pro – Positivi al coronavirus quattro tesserati del Piacenza

TORINO – Il coronavirus continua ad affliggere il mondo del calcio italiano: dopo aver creato problemi addirittura in Serie A, adesso questa piaga sta colpendo anche le serie minori, in particolare la Lega Pro. Infatti, nella giornata di oggi sono stati trovati positivi quattro tesserati del Piacenza Calcio: dopo aver effettuato i tamponi, questi membri della società sono stati trovati positivi al Covid-19.

A comunicarlo è la stesso club emiliano, attraverso una nota scritta ufficiale. Ecco le parole della società biancorossa: “Piacenza Calcio 1919 comunica che in seguito ai tamponi di routine sono stati riscontrati quattro casi di positività al Covid-19 in alcuni membri del Gruppo Squadra. I quattro tesserati, asintomatici, sono già in isolamento fiduciario. Il club sta già seguendo tutto l’iter previsto dal relativo protocollo sanitario a stretto contatto con l’AUSL di Piacenza“.