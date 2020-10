Lega Pro – Piacenza-Livorno di questa sera verrà giocata

TORINO – Ancora problemi per il calcio italiano con il coronavirus: come è stato riportato anche ieri, quattro tesserati del Piacenza Calcio sono stati trovati positivi al test anti Covid-19. Una piaga, quella del virus, che si è abbattuta sulla Serie A e anche sulle serie minori, in questo caso la Lega Pro.

Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il match di questa sera tra Piacenza e Livorno verrà giocato: secondo il protocollo della Lega Calcio, infatti, per scendere in campo basta avere 13 negativi tra cui un portiere. I biancorossi, dunque, sono nelle condizioni di poter disputare la gare e alle 20:30 scenderanno in campo per sfidare gli amaranto.