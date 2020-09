Calcio Estero – Gareth Bale torna al Tottenham

TORINO – Ormai è fatta: Gareth Bale torna al Tottenham. L’esterno gallese, classe 1989, ritorna in Inghilterra dopo ben sette anni in cui ha giocato e vinto tanto con la maglia del Real Madrid. Gli Spurs hanno preso il giocatore in prestito per 22 milioni di euro, che finiranno nelle casse dei Blancos.

Nelle sette stagioni in Spagna, il calciatore nativo di Cardiff ha totalizzato 251 presenze e 105 gol, vincendo anche diversi trofei: tra questi spiccano le quattro Champions League, le quattro Coppe del Mondo per club, le tre Supercoppe UEFA e i due campionati spagnoli. A Londra troverà ad accoglierlo a braccia aperte il tecnico Josè Mourinho, che lo ha fortemente voluto, strappandolo anche alla concorrenza del Manchester United. Inizia così una nuova avventura per Gareth Bale, che ritorna nel club che lo ha lanciato sul palcoscenico del calcio mondiale.