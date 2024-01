Salernitana-Juve, Calvarese promuove Guida: “Ottimo momento di forma”

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Salernitana-Juve: promosso Guida

Intervenuto su Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Salernitana-Juve: "Marco Guida si conferma in un ottimo momento di forma: in questo momento del campionato è lui il leader della squadra guidata da Rocchi per rendimento, insieme a Orsato. La sua direzione all’Arechi, in una partita comunque non semplice, scorre via senza particolari patemi.

Due gli episodi contestati nell’area di rigore della Salernitana. Il primo si verifica dopo pochi secondi dall’inizio della gara, quando Yildiz cade a terra dopo un contatto con Daniliuc. Il centrocampista granata non fa nulla per provocare il penalty, ma il turco è più veloce e guadagna un vantaggio: grosso rischio ma giusto non fischiare.

Il secondo ha per protagonisti Gyomber e Vlahovic. Il difensore slovacco è furbo nel dare fastidio all’attaccante con un contatto alto, a livello dell’anca. Giusto anche qui non fischiare, soprattutto per il metro adottato dall’arbitro campano. Corrette anche le sanzioni disciplinari. Quella più contestata è l’ammonizione a Gatti per fallo su Legowski: la Salernitana lamenta un mancato rosso. Il difensore prima colpisce la palla, poi va in scivolata sulla caviglia e ritrae la gamba: mancano i presupposti per il rosso, cioè intensità e velocità".

