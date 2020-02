Notizia improvvisa: a fine stagione possibile addio inaspettato! – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – In questi giorni in casa bianconera si è scatenato un putiferio di notizie veramente molto importante. C’è fermento in casa Juventus, su tanti fronti: dal campo al futuro di Sarri, passando per indiscrezioni clamorose provenienti dall’estero per finire al mercato. Tutte situazioni di cui vi abbiamo già parlato in maniera approfondita. Ma in queste ore è arrivata un’altra novità importante e abbastanza inattesa che potrebbe cambiare il futuro del club bianconero, o quantomeno condizionarlo. Come riportato infatti da Il Tempo, la Roma starebbe seriamente pensando a Fabio Paratici come nuova figura da inserire nella dirigenza giallorossa del futuro presidente Friedkin. L’idea sarebbe del CEO della Roma Guido Fienga, con Paratici che da tempo è nei pensieri del club capitolino. Difficile pensare che il CFO bianconero possa decidere volontariamente di lasciare la Juve per la Roma ma, se le cose non dovessero mettersi bene a livello di risultati per la Vecchia Signora, allora anche Fabio Paratici – insieme a Sarri – potrebbe finire sul banco degli imputati. Come già vi abbiamo raccontato anche in passato infatti, qualora la Juventus non dovesse riuscire a vincere almeno lo scudetto in questa stagione, allora a rischiare il posto sarebbero in tanti: primo tra tutti Maurizio Sarri, subito dopo anche Paratici. Molto – se non tutto – dipenderà dunque dalle sorti della Juve, ma intanto la Roma ha già drizzato le antenne ed è alla finestra per il dirigente bianconero. Nel frattempo però Fabio Paratici è completamente concentrato – come è normale che sia – sulla Juventus e starebbe già da tempo lavorando per il prossimo mercato estivo. Il CFO bianconero infatti avrebbe già individuato ben 8 obiettivi caldissimi, che noi abbiamo racchiuso nella nostra gallery di mercato. Senza perdere altro tempo dunque, partiamo subito con la raffica di tutti gli altri possibili grandi colpi della prossima estate >>>VAI ALLA LISTA