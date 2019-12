Mercato, sfuma Haland: ecco chi arriva subito al suo posto – News Juve

NEWS JUVE – Come un fulmine a ciel sereno, nelle scorse ore è arrivata la notizia ufficiale del passaggio di Erling Haland al Borussia Dortmund. Il centravanti classe 2000 sembrava davvero molto vicino alla Juventus e invece, in un batter d’occhio, è sfumato tutto: Fabio Paratici ha perso la corsa ad uno dei suoi più grandi obiettivi per il mercato di gennaio. Il CFO bianconero però non ha nessuna intenzione di abbattersi, sa che c’è molto lavoro da fare e che quella invernale sarà una sessione di mercato veramente molto intensa per la Juve tra cessioni e nuovi colpi. Già perché, perso Haland, la Vecchia Signora è pronta a rifarsi subito. Come riportato infatti dal Corriere dello Sport, Paratici avrebbe già scelto i giocatori che vorrebbe portare subito a Torino. In particolare stiamo parlando di Thomas Meunier, terzino belga classe ’91 in scadenza di contratto con il PSG a fine stagione, e di Leandro Paredes, altro giocatore di proprietà del club parigino individuato come perfetto rinforzo per la mediana juventina. Due colpi che andrebbero a rinforzare il reparto della difesa e del centrocampo. Per quanto riguarda l’attacco invece, occhio alle possibili occasioni da poter cogliere al volo. Al posto di Haland infatti, Paratici potrebbe puntare su un profilo più economico come ad esempio quello di Olivier Giroud: anche lui è in scadenza di contratto con il Chelsea e sarebbe stato proposto alla Juventus, che ci starebbe riflettendo e non avrebbe chiuso a questa pista. Ma in prospettiva futura, attenzione anche a moltissimi altri nomi veramente clamorosi per il mercato della Juve in entrata e – proprio a questo proposito – nei piani di Agnelli ci sarebbe qualcosa di veramente enorme >>>VAI ALLA NOTIZIA