Mercato – Sembra fatta, c’è l’annuncio: “Accordo raggiunto!” – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Dopo tante indiscrezioni e notizie che si sono rincorse nelle ultime settimane riguardo un obiettivo di mercato della Juventus, adesso sembra essere arrivato finalmente il punto di svolta. Fabio Paratici infatti avrebbe messo le mani sul gioiello Thaith Chong, esterno offensivo di proprietà del Manchester United. Il classe ’99 olandese è uno dei migliori talenti in rampa di lancio del calcio europeo e già da tempo aveva attirato le attenzioni della Juve. Attenzioni che si sono trasformate in interesse più che concreto, con Paratici che nelle ultime ore avrebbe accelerato per l’ennesimo colpo a parametro zero. Già perché Chong è in scadenza di contratto con lo United e si svincolerà a fine stagione. Poi, stando alle indiscrezioni che arrivano direttamente dall’Inghilterra, dovrebbe aggregarsi appunto alla Juventus. Secondo quanto riportato infatti da The Sun, il club bianconero avrebbe ormai raggiunto un accordo di massima con Tahith Chong, tanto che già si parla di cifre: il 20enne sarebbe stato convinto dall’importante offerta economica della Juve, ma anche dalla possibilità di giocare di più rispetto a quanto fatto finora con i Red Devils. Un colpo alla Pogba insomma e a Torino tutti sperano che possa ripercorrere le stesse orme del Polpo. Occhio però anche a quello che potrebbe succedere nel mercato di gennaio in entrata, con la Juventus che in queste ore sarebbe letteralmente scatenata. A sorpresa, Paratici avrebbe preso infatti una clamorosa decisione: dopo Kulusevski, in arrivo altri tre colpi subito! >>>VAI ALLA NOTIZIA