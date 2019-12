Mercato, notizia clamorosa da Sky: Paratici ha telefonato a… – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Chi si aspettava una sessione invernale di mercato della Juventus sottotono e abbastanza fiacca dovrà ricredersi: il club bianconero si sta muovendo eccome e pure in maniera importante, sia in uscita che in entrata. Le cessioni sono in cima alla lista delle cose da risolvere con maggiore urgenza, ma qualcosa in questo caso si è già mosso: via Mandzukic ed è solo il primo, visto che all’orizzonte ci sono altri probabili addii in arrivo. Ma le sorprese più grandi potrebbero arrivare per quanti riguarda alcuni possibili colpi in entrata. In questi giorni ad esempio si è parlato sempre più insistentemente di Haland e Pogba, ma nelle ultime ore è arrivata un’altra notizia assolutamente clamorosa che riguarda un altro giocatore. Stando a quanto riportato infatti dal Corriere dello Sport e da Sky Sport, la Juventus si sarebbe mossa concretamente anche per Arturo Vidal, tanto che la società bianconera avrebbe addirittura avuto un contatto telefonico diretto con il procuratore del centrocampista cileno, Fernando Felicevich, per sondare la disponibilità del giocatore a tornare a Torino. Una vera e propria notizia bomba, con Paratici che dunque starebbe tentando ancora una volta di mettere i bastoni tra le ruote a Marotta, anche se sembrerebbe che Vidal al momento sia più attirato dall’offerta nerazzurra. Ma, ovviamente, c’è di più. La dirigenza bianconera infatti starebbe lavorando anche su molti altri nomi veramente da urlo per il mercato in entrata: tenetevi forte, ecco la lista della spesa completa di Agnelli e Paratici per il prossimo futuro >>>VAI ALLA LISTA