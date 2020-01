Mercato, Momblano sicuro: “Sì, credo proprio che arriverà…” – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Il mercato, ovviamente, rimane uno dei temi più caldi di questi tempi in casa Juventus. A dare alcune importanti notizie è stato il noto giornalista di fede bianconera Luca Momblano che, durante una diretta Youtube sul canale Juventibus Live, ha fatto il punto delle trattative della Juve: “Emre Can ha aperto all’idea di andare via anche in prestito per 6 mesi senza diritti o obblighi di riscatto, quindi a questo punto dopo questa apertura di Can credo che sia molto alta la possibilità che il tedesco parta negli ultimi giorni di mercato. Su di lui ci sono un paio di italiane e anche un paio di club esteri.” Ma la vera bomba è arrivata poco dopo, parlando di un possibile colpo per il prossimo anno: “Abbiamo già preso Kulusevski per questa estate, prenderemo anche Tonali, il resto saranno solo ciliegine. Se prendiamo davvero Tonali? Eh, credo proprio di sì. Mi piace molto, è un giocatore sul quale vai sul sicuro e per caratteristiche è un centrocampista perfetto per il calcio italiano.” Insomma, Momblano non sembra avere molti dubbi sul prossimo colpaccio della Juventus a centrocampo, con Paratici che in questi giorni avrebbe in effetti fatto registrare un’accelerata importante proprio su questo fronte. Il club bianconero infatti sembrerebbe disposto a spendere quei 50 milioni richiesti dal Brescia per lasciar partire Tonali, cosa che avrebbe fatto balzare proprio la Vecchia Signora in pole position alla corsa per uno dei talenti più importanti d’Italia e d’Europa. Non solo Kulusevski e Tonali però. La Juve infatti starebbe lavorando concretamente anche ad altri grandi colpi per il futuro: ecco dunque, nome per nome, la lista della spesa completa di Paratici >>>VAI ALLA LISTA