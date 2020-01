Mercato, arrivano grandissime notizie: Sky dà l’annuncio! – News Juve

ULTIME NEWS JUVE – Nei giorni scorsi, tra le tante notizie di mercato che sono circolate in casa bianconera, sono arrivate alcune indiscrezioni che hanno elettrizzato i tifosi della Juventus. Il nome al centro di queste voci è quello di un grandissimo sogno di mercato della Vecchia Signora, anzi forse il sogno proibito per eccellenza: Paul Pogba. Anche noi ve ne abbiamo parlato ampiamente e adesso torniamo a farlo per aggiornarvi sugli ultimi sviluppi. Già perché, nelle ultime ore, sono arrivate nuove ed importantissime novità che potrebbero risultare addirittura decisive. Ma andiamo con ordine. La prima notizia che fa ben sperare la Juve riguarda la grande concorrente alla corsa per Pogba, cioè il Real Madrid. I Blancos – che sembravano poter essere l’unico avversario da battere, l’ultimo scoglio da superare per arrivare al Polpo – avrebbero deciso di puntare tutto su Van de Beek per il centrocampo. Secondo quanto riferito dall’autorevole Telegraaf, il Real avrebbe infatti praticamente già chiuso per l’olandese dell’Ajax per una cifra introno ai 55 milioni. Colpo grosso, che però chiuderebbe le porte del Real Madrid a Pogba, lasciando invece via libera proprio alla Juventus. La seconda novità invece riguarda il Manchester United, attuale club del campione francese.

I Red Devils, stando a quanto riportato anche da A Bola, starebbero ormai per chiudere l'acquisto del centrocampista del Benfica Bruno Fernandes: 65 milioni per quello che è a tutti gli effetti considerato il rimpiazzo di Pogba. Altro via libera pesantissimo per la Juve, ma la notizia decisiva è quella che è arrivata direttamente dall'Inghilterra. Sky Sports infatti ha annunciato che Paul Pogba lascerà sicuramente lo United al termine della stagione. E, se due più due fa quattro, la Vecchia Signora al momento sarebbe non solo la candidata principale per abbracciare il Polpo, ma anche l'unica plausibile: con il Real Madrid fuori dai giochi e i Red Devils pronti finalmente a cedere il centrocampista francese, per la Juventus potrebbe davvero essere arrivato il momento buono per concretizzare il tanto atteso ritorno di Pogba a Torino. Paratici continua a lavorare su questa pista a stretto contatto con l'agente del Polpo, Mino Raiola. Si attendono dunque grosse novità di mercato da qui in avanti, ma non solo sul fronte Pogba. Nei prossimi mesi infatti, in casa bianconera andrà in scena una profonda rivoluzione generale e generazionale, con Paratici che starebbe già lavorando anche per altri grandi colpi in entrata. Kulusevski ne è la dimostrazione, ma quello dello svedese è stato solo il primo di una lunga lista di possibili acquisti del futuro.