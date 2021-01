TORINO – Ecco le parole di Hazma Rafia a Rai Sport al termine della sfida della Juventus contro il Genoa: “Sono molto contento, per me era importante che dimostrassi le mie qualità: domenica ero con l’Under-23 in Serie C e adesso sto con la prima squadra per farle vincere la Coppa Italia. La dedica per il gol e per la vittoria e per mia madre”.