Rabiot: “Partita molto importante, ma c’è ancora una match da giocare”

TORINO – La Juventus conquista la vittoria nella semifinale di andata di Coppa Italia. Dopo aver battuto nei quarti di finale la SPAL di Pasquale Marino, la squadra allenata da Andrea Pirlo batte l’Inter nel primo dei due confronti. La partita di San Siro si è conclusa per 2-1, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ribalta il vantaggio nerazzurro di Lautaro Martinez. Appena dopo il fischio finale, ha analizzato il match ai microfoni di Rai Sport Adrien Rabiot.

Ecco, dunque, le parole di Adrien Rabiot: “Una partita molto importante, dopo quella persa in campionato. Siamo stati una squadra diversa e abbiamo dimostrato di essere all’altezza dell’Inter. C’è ancora un match da giocare, che sarà più importante di questo e in cui ci sarà tutto ancora in ballo. Dobbiamo essere forti e cercare di vincere anche la prossima settimana a Torino”.

Parole importanti quelle del centrocampista francese. Infatti, la prossima settimana ci sarà da giocare la partita di ritorno e, molto probabilmente, sarà ancora più complicata di quella di questa sera. La gara si disputerà mercoledì 9 febbraio all'Allianz Stadium di Torino, sempre alle 20:45. Sabato, invece, la Vecchia Signora scenderà di nuovo in campo per un altro match importantissimo del campionato di Serie A. Sempre a Torino, infatti, andrà in scena lo scontro diretto contro la Roma di Paulo Fonseca, che potrebbe essere fondamentale nella corsa Scudetto e nella corsa al piazzamento in Champions League. I bianconeri, infatti, sono al quarto posto, con un solo punto di svantaggio rispetto ai giallorossi terzi. Nell'anticipo della 21esima giornata di campionato, dunque, ci si giocherà una bella fetta di Champions, tenendo d'occhio anche Napoli e Lazio.