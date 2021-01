Pirlo: “Era il nostro obiettivo passare il turno. Vogliamo vincere la Coppa Italia”

TORINO – La Juventus conquista le semifinali di Coppa Italia. Dopo aver battuto nei quarti di finale la SPAL di Pasquale Marino, la squadra allenata da Andrea Pirlo accede al turno successivo della competizione nazionale. La partita si è conclusa per 4-0, grazie alle reti di Alvaro Morata su rigore, di Gianluca Frabotta, di Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Al termine del match, proprio il tecnico bianconero ha analizzato il match ai microfoni di Rai Sport.

Ecco, dunque, le parole di Andrea Pirlo: “Era il nostro obiettivo quello di passare il turno e lo abbiamo fatto contro una squadra che stava facendo molto bene. Era importante affrontarla con la massima attenzione e lo abbiamo fatto fin dal primo minuto. E’ dall’inizio della stagione che abbiamo impegni ravvicinati, quindi siamo abituati. Per noi è un momento importante della stagione, ma dobbiamo pensare alla prossima partita a Marassi contro la Sampdoria.

Per quanto riguarda Gigi (Buffon, ndr), speriamo che rimanga noi. Lavora tutti i giorni ed è importantissimo per noi: se rimane siamo solo contenti. La Juventus è stata la prima ed unica squadra a fare l’Under-23, una scelta azzeccata anche per far crescere i giocatori giovani sia italiani che stranieri: un conto è far giocare i ragazzi della primavera e un conto è far giocare i ragazzi che già si misurano in un campionato come la Serie C. Speriamo che si possa aprire la mente anche le altre società.

Kulusevski può ricoprire più ruoli; anche per esigenze di giocatori ha giocato seconda punta, ma può giocare anche come trequartista. Comunque, è un ragazzo molto interessante che sta facendo molto bene. Peccato che sabato sarà squalificato. Fagioli è un ragazzo molto interessante, che si allena con noi da qualche tempo. Può fare il regista: è cresciuto come me da trequartista, ma ha grande visione di gioco e buona tecnica, quindi può giocare da regista. Non ha il fisico da mezz’ala, ma può giocare in regia. Adesso non lo carichiamo di responsabilità però.

Quando sono arrivato alla Juve il primo anno siamo rimasti dietro al Milan per tutto il campionato e poi abbiamo vinto. Quest'anno dipende tutto da noi: dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di vincere il più possibile. La Coppa Italia è un nostro obiettivo e faremo di tutto per vincerla".