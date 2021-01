TORINO – Ieri sera è iniziata anche la Coppa Italia 2020-2021: in campo Milan e Torino, che si sono affrontati negli ottavi di finale. I rossoneri hanno battuto i granata ai calci di rigore per 5-4 e hanno conquistato i quarti di finale, che giocheranno contro la vincente tra Fiorentina e Inter, che si affronteranno oggi pomeriggio al Franchi. Alle 17:45, invece, andrà in scena la sfida tra Napoli ed Empoli al Diego Armando Maradona, mentre questa sera toccherà finalmente alla Juventus. I bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium di Torino il Genoa, con cui negli ultimi giorni sono in corso alcune trattative di mercato. L’inizio del match è fissato per le 20:45.

Sarà una partita molto importante per la Vecchia Signora, che vuole dare continuità alla fantastica strisce di vittorie che ha inaugurato in questo 2021. Prima l’Udinese di Luca Gotti, poi il Milan di Stefano Pioli e infine il Sassuolo di Roberto De Zerbi, sconfitto domenica scorsa per 3-1. La rincorsa ai rossoneri in campionato procede inesorabile, ma la Juve è intenzionata a fare bene anche in Coppa Italia. Purtroppo, il tecnico bianconero dovrà farà la conta tra i disponibili per sistemare la formazione: infatti, molti giocatori non saranno a disposizione questa sera. Mentre Alex Sandro, Cuadrado e de Ligt sono bloccati dal Covid, Dybala, McKennie e Chiesa sono usciti malconci dall’ultima sfida di Serie A. Per questo, a poche ore dal fischio d’inizio, Andrea Pirlo, così come il collega rossoblù Davide Ballardini, sta facendo le ultime valutazioni per l’11 che scenderà in campo.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Juventus-Genoa:

JUVENTUS (4-4-2) – Buffon; Frabotta, Chiellini, Dragusin, Demiral; Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Portanova; Kulusevski, Morata. All.: Pirlo.

GENOA (3-5-2) – Marchetti; Masiello, Bani, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Radovanovic, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. All.: Ballardini.