Le probabili formazioni di Inter-Juventus: CR7 guida l’attacco

TORINO – Ormai ci siamo, mancano solamente poche ore al fischio d’inizio della super sfida tra Inter e Juventus. Alle 20:45 le due squadre scenderanno sul campo dello stadio San Siro di Milano, in un altro big match al cardiopalma dopo due settimane dall’ultimo scontro alla Scala del calcio. La gara del 17 gennaio, valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A, si era conclusa 2-0 per i nerazzurri, grazie alle reti di Arturo Vidal e Niccolò Barella. Il Derby d’Italia di questa sera, invece, sarà valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia 2020-2021. Il ritorno si giocherà la prossima settimana, il 9 febbraio 2021, all’Allianz Stadium di Torino. I vincitori si aggiudicheranno l’accesso alla finalissima, dove incontreranno la vincente dell’altra semifinale, tra Napoli e Atalanta.

Sarà un’altra partita carica di emozioni, tra le due più grandi e storiche rivali del nostro calcio. L’obiettivo è quello di proseguire nella Coppa nazionale e di tenterà di aggiungere ad una delle due ricchissime bacheche un altro trofeo. Anche in campionato la lotta tra l’Inter e la Juve si sta facendo sempre più intrigante, con i bianconeri terzi a soli 5 punti dai nerazzurri secondi, ma con una partita ancora da recuperare. Alla Serie A ci si penserà da domani però. Infatti, questa sera sarà fondamentale portare a casa il risultato e, per questo, Andrea Pirlo e Antonio Conte stanno valutando molto bene le loro scelte. In campo sono intenzionati a mettere i loro migliori giocatori: infatti, per la Vecchia Signora sarà proprio Cristiano Ronaldo a guidare l’attacco dall’inizio. Sarà la prima volta in questa Coppa Italia.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Inter-Juventus:

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All.: Conte.

JUVENTUS (3-5-2) – Buffon; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo.