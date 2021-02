Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli: l’altra semifinale

TORINO – Mancano poche ore al fischio d’inizio dell’altra semifinale della Coppa Italia 2020-2021. Questa sera, infatti, al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena la sfida tra Atalanta e Napoli. Il match d’andata del doppio confronto sarà fondamentale per conquistare l’accesso alla finalissima, dove i nerazzurri o i partenopei affronteranno una tra Juventus e Inter, scontratesi ieri sera. Nella partita di San Siro, la Vecchia Signora ha battuto i rivali per 2-1, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo. Il ritorno ci sarà martedì 9 febbraio all’Allianz Stadium di Torino e ci si giocherà l’accesso definitivo alla finale.

La gara di questa sera, dunque, sarà altrettanto fondamentale. Il ritorno si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli mercoledì 10 febbraio, sempre alle 20:45. Nella cornice partenopea, dunque, ci sarà l’atto finale per decretare una delle due finaliste, anche se la prima metà del copione verrà scritta in Lombardia. In questi momenti, i due allenatori stanno valutando le loro possibili in base agli ultimi allenamenti. Per Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta in campionato contro la Lazio, c’è la possibilità di riscattarsi e, per farlo, potrà contare sul ritorno di Robin Gosens sulla fascia. Gennaro Gattuso, invece, si affiderà al tridente tutto fantasia e qualità per tentare di conquistare la vittoria in terra bergamasca. L’attacco, infatti, sarà guidato da Lorenzo Insigne, accompagnato da Matteo Politano e Diego Lozano.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Atalanta-Napoli:

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All.: Gian Piero Gasperini.