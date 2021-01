Juventus-Spal di Coppa Italia: gara affidata a Pezzuto

TORINO – Un’altra vittoria per la Juventus, che in casa sconfigge il Bologna di Sinisa Mihajlovic per 2-0, grazie alle reti di Arthur e Weston McKennie. Un risultato fondamentale quello conquistato nell’ultima giornata del girone d’andata di campionato dalla squadra di Andrea Pirlo. Con questi tre punti, infatti, i bianconeri vanno a -5 dall’Inter seconda in classifica e a -7 dal Milan capolista. Inoltre, la Vecchia Signora ha ancora un’altra partita da recuperare, quella contro il Napoli: in caso di vittoria, potrebbe accorciare ulteriormente il gap e rientrare a pieno titolo nella corsa Scudetto.

Nel frattempo, però, si preparano anche altre sfide. Mercoledì la Juve scenderà di nuovo in campo all’Allianz Stadium di Torino e si troverà di fronte ad un’altra sfida importantissima. Alle 20:45, infatti, ci sarà il fischio d’inizio dei quarti di finale di Coppa Italia tra i bianconeri e la Spal. Dopo aver conquistato il primo trofeo stagionale battendo il Napoli nella Supercoppa Italiana, la Vecchia Signora cercherà di andare avanti anche in questa competizione, a cui tiene particolarmente. Oggi, inoltre, sono uscite anche le designazioni arbitrali per tutte le sfide della coppa nazionale.

Juventus-Spal è stata affidata all’arbitro Ivano Pezzuto. Classe 1984, il fischietto della sezione di Lecce ha fatto il suo esordio nella massima serie del calcio italiano nel maggio del 2015, dirigendo la sfida tra Sassuolo e Palermo. Adesso si occupa, principalmente, della direzione delle gare di Serie B. Nella partita di mercoledì, poi, avrà ad assisterlo come guardalinee il signor Rocca e il signor Robilotta, mentre il IV uomo sarà il signor Piccinini. Al VAR ci sarà il signor Mazzoleni, mentre l’assistente al VAR sarà il signor Alassio. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<