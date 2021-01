Frabotta: “Devo ringraziare il mister che mi sta dando fiducia”

TORINO – La Juventus conquista le semifinali di Coppa Italia. Dopo aver battuto nei quarti di finale la SPAL di Pasquale Marino, la squadra allenata da Andrea Pirlo accede al turno successivo della competizione nazionale. La partita si è conclusa per 4-0, grazie alle reti di Alvaro Morata su rigore, di Gianluca Frabotta, di Dejan Kulusevski e di Federico Chiesa. Al termine del match, proprio l’autore del secondo gol, alla sua prima rete in bianconero, ha analizzato il match ai microfoni di Rai Sport.

Ecco, dunque, le parole di Gianluca Frabotta: “Per me è un’emozione importante questo gol: lo cercavo da un po’ e finalmente è arrivato. Devo ringraziare il mister che mi sta dando fiducia e ho un’ottima opportunità di crescita. Devo ripagarlo sul campo. Inizialmente pensavamo tutti che Pirlo allenasse l’Under-23, poi siamo venuti a sapere che avrebbe allenato la prima squadra. Non pensavo di poter giocare così tante partite: adesso devo solo ringraziare il mister. Sul gol sono contento che Fagioli l’abbia lasciata. Gli urlavo da dietro e meno male che mi ha sentito. Dedico questo gol e questa vittoria alla mia ragazza e alla mia famiglia”.

Per il giovane esterno romano, dunque, è la prima rete con la maglia della Juventus. Adesso, insieme ai suoi compagni, si troverà ad affrontare un periodo molto delicato, che vedrà i bianconeri impegnati in tantissime sfide. Si comincia sabato contro la Sampdoria a Marassi e, dopodiché, seguiranno le due semifinali di Coppa Italia contro l’Inter e i big match di campionato contro la Roma e il Napoli. Un tour de force per la Vecchia Signora, che punta alla finale della coppa nazionale e ad avvicinarsi sempre di più al Milan capolista. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<