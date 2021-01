Coppa Italia, il punto su Juventus-Genoa

TORINO – Il gennaio della Juventus sarà un mese di fuoco. Oltre ai big match con le milanesi e alla Supercoppa italiana, i bianconeri dovranno anche fare il loro debutto in Coppa Italia. Gli ottavi di finale si giocheranno il 13 gennaio alle 20;45 all’Allianz Stadium. La gara sarà trasmessa, come di consueto accade quando si tratta di Coppa Italia, in diretta su Rai Sport. Andiamo ora ad analizzare il momento che sta vivendo il Genoa, prossimo avversario della Juve.

I rossoblù si sono mostrati rigenerati dalla cura Ballardini, tornato prima delle vacanze natalizie e capace di dare una scossa alla squadra. Due partite e quattro punti il bottino del nuovo e vecchio tecnico del Grifone, che oggi ha strappato un pareggio a una squadra più attrezzata come la Lazio. Un segnale importante, anche per i bianconeri. La Juventus di Pirlo ha già mostrato attitudine per le grandi partite, ma anche una certa tendenza a sottovalutare gli avversari apparentemente meno insidiosi. Lo sgambetto del Genoa alla Lazio comunica questo ai bianconeri, che, tra un big match e l’altro, dovranno anche riuscire a infilare un passaggio del turno contro una sfidante determinata. Il Genoa di Ballardini è ripartito dalle poche certezze costruite negli ultimi mesi, con Scamacca in cima alla lista. Il giovanissimo in prestito dal Sassuolo ha stupito tutti nell’avvio di stagione, ma sta trovando anche qualche aiuto da parte dei compagni. Da segnalare il ritorno al gol di Mattia Destro, capace di essere decisivo in un match difficile come quello di oggi. Pur sapendo che due partite sono poche per arrivare a giudizi definitivi, guardando il Genoa oggi si vede una squadra in crescita. Che si sia trattato del classico scossone dato dal cambio della guida tecnica oppure di qualcosa in più, sarà il campo a dirlo. E proprio la sfida di Coppa Italia contro la Juventus potrebbe dare delle risposte.