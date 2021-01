Del Piero: “Inter-Juve non sarà mai una partita come le altre”

TORINO – Dopo aver battuto ed eliminato il Genoa in Coppa Italia per 3-2 ai supplementari, la Juve di Amdrea Pirlo ora si prepara ad affrontare quello che sarà il big match di domenica sera tra Inter e Juventus, fondamentale per il proseguo della stagione in ottica scudetto. Bianconeri che potranno contare sulle presenze di molti titolari assenti ieri sera, come Szczesny, Dybala ma soprattutto Cristiano Ronaldo che, ha giocato solamente i 30 minuti oltre il 90’ nella sfida di ieri sera. Bisognerà ancora capire se il terzetto di difesa composto da: Cuadrado, de Ligt e Alex Sandro, riuscirà ad essere integralmente presente nella notte di San Siro. Ricordiamo infatti che i tre difensori hanno saltato le ultime uscite a causa della positività riscontrata sul test del Coronavirus e sottoposti all’isolamento forzato. In avanti molto probabilmente ci sarà spazio per la coppia CR7-Morata, con Dybala che deve ancora verificare le sue condizioni dopo la botta rimediata nella sfida contro il Sassuolo. Inter che dal canto suo, si affiderà quasi sicuramente al duo Lautaro-Lukaku, rivelatosi quasi sempre devastante ogni volta che i due centroavanti sono stati chiamati in causa da Antonio Conte.

Insomma, sembra essere tutto pronto per il derby d’Italia, sfida che da sempre regala una fortissima rivalità sportiva tra le due compagini, a maggior ragione quest’anno che la posta in palio è elevatissima. Dunque, Inter-Juve non sarà mai una gara come tutte le altre e dello stesso avviso è l’ex leggenda e bandiera della Vecchia Signora, Alex Del Piero. Pinturicchio infatti, ha postato una storia sul suo account Instagram e l’immagine lo immortala insieme ad un grandissimo ex di entrambi i club, Roberto Baggio, a detta di molti il calciatore italiano più forte di sempre. All’interno della didascalia si può vedere poi la citazione dell’ex numero 10 che, scrive così: “Juve-Inter non sarà mai una partita come tutte le altre”.