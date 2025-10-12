WOMAN| Juventus-Como, Bonansea:”Testa alta e unione faranno la differenza”.

Al termine della gara, l'attaccante bianconera ha voluto lasciare un messaggio sui propri social.

Le bianconere allenate da mister Canzi, hanno subito una battuta d’arresto nella prima gara casalinga disputata ieri. Difatti la Juventus si è vista sconfitta per 1-0 dal Como, grazie ad una rete subita nel finale. Al termine del match, l’attaccante Barbara Bonansea, ha voluto condivedere un messaggio sui propri social:”I momenti difficili hanno il potere di costruire una mentalità forte e vincente. Testa alta e unione faranno la differenza. Forza Juve ora più che mai.