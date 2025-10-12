Le bianconere allenate da mister Canzi, hanno subito una battuta d’arresto nella prima gara casalinga disputata ieri. Difatti la Juventus si è vista sconfitta per 1-0 dal Como, grazie ad una rete subita nel finale. Al termine del match, l’attaccante Barbara Bonansea, ha voluto condivedere un messaggio sui propri social:”I momenti difficili hanno il potere di costruire una mentalità forte e vincente. Testa alta e unione faranno la differenza. Forza Juve ora più che mai.
WOMAN| Juventus-Como, Bonansea:”Testa alta e unione faranno la differenza”.
12 Ottobre, 09:56
Al termine della gara, l'attaccante bianconera ha voluto lasciare un messaggio sui propri social.