Mercato – Ecco la Juve del futuro con e senza Pogba – FOCUS

redazionejuvenews
26 Aprile, 11:49 2016
Chelsea
[fncvideo id=”153163″]

 

FUTURO CON POGBA

Con il quinto scudetto in tasca la Juve già pensa alla squadra del futuro. La Gazzetta dello Sport ha disegnato una doppia formazione per il futuro bianconero con e senza Pogba. Secondo il quotidiano milanese, Marotta fisserà presto un appuntamento con l’entourage di Pogba per proporre un ritocco all’ingaggio e tentare così di rinviare l’addio almeno al 2017. Ma intanto ecco come potrebbe essere la Juve della stagione 2016/2017 con e senza il centrocampista francese.

DIFESA CON POGBA

FC Bayern Muenchen v Juventus - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg LICHSTEINER Barzagli Bonucci Alex Sandro

BUFFON; LICHTSTEINER, BARZAGLI, BONUCCI, ALEX SANDRO;

CENTROCAMPO CON POGBA

Marchisio André Gomes AC Milan v Juventus FC - Serie A

MARCHISIO, ANDRE’ GOMES, POGBA;

ATTACCO CON POGBA

Dybala berardi Pasini

DYBALA, BERARDI, MORATA;

FUTURO SENZA POGBA

FC Bayern Muenchen v Juventus - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg LICHSTEINER Barzagli Bonucci Alex Sandro

BUFFON; LICHTSTEINER, BARZAGLI, BONUCCI, ALEX SANDRO;

CENTROCAMPO SENZA POGBA

Kanté André Gomes Juventus FC v Hellas Verona FC - Serie A

KANTE’, ANDRE’ GOMES, KHEDIRA (MARCHISIO); 

ATTACCO SENZA POGBA

Borussia Dortmund v FC Schalke 04 - Bundesliga Dybala Cavani

MKHITARYAN (PASTORE); DYBALA, CAVANI;

