Mercato – Ecco la Juve del futuro con e senza Pogba – FOCUS

FUTURO CON POGBA
Con il quinto scudetto in tasca la Juve già pensa alla squadra del futuro. La Gazzetta dello Sport ha disegnato una doppia formazione per il futuro bianconero con e senza Pogba. Secondo il quotidiano milanese, Marotta fisserà presto un appuntamento con l’entourage di Pogba per proporre un ritocco all’ingaggio e tentare così di rinviare l’addio almeno al 2017. Ma intanto ecco come potrebbe essere la Juve della stagione 2016/2017 con e senza il centrocampista francese.
DIFESA CON POGBA
BUFFON; LICHTSTEINER, BARZAGLI, BONUCCI, ALEX SANDRO;
CENTROCAMPO CON POGBA
MARCHISIO, ANDRE’ GOMES, POGBA;
ATTACCO CON POGBA
DYBALA, BERARDI, MORATA;
FUTURO SENZA POGBA
BUFFON; LICHTSTEINER, BARZAGLI, BONUCCI, ALEX SANDRO;
CENTROCAMPO SENZA POGBA
KANTE’, ANDRE’ GOMES, KHEDIRA (MARCHISIO);
ATTACCO SENZA POGBA
MKHITARYAN (PASTORE); DYBALA, CAVANI;