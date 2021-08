Streaming Juventus-Empoli: ecco come vedere la partita (Link) | Serie A

Ecco tutti i modi per seguire Juventus-Empoli in diretta streaming sul tuo pc o sul tuo tablet, telefono o televisore

La Juventus, dopo il pareggio amaro contro l'Udinese, va alla caccia della prima vittoria stagionale contro l'Empoli. Esordio casalingo per i bianconeri, che saranno sostenuti da circa 20mila tifosi all'Allianz Stadium. Chi invece vorrà seguire la partita in diretta streaming, potrà farlo senza troppi problemi sulla propria Smart TV, ma anche su pc, tablet e smartphone.

Juventus-Empoli infatti sarà visibile in diretta streaming suDAZN, che come noto ha acquistato tutti i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A. Qui dunque vi proponiamo il link per abbonarsi in pochissimi secondi con la possibilità, fra le altre cose, di poter disdire l'abbonamento in un secondo tempo senza alcun problema.