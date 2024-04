Mercato Juve, annuncio pesantissimo: “Il nuovo allenatore sarà…”

La Juventus vive un momento a dir poco complicato. In questo senso possiamo dire che forse siamo di fronte all'ennesima stagione fallimentare, sotto diversi punti di vista. Il clima che si respira non è sicuramente positivo, anche considerando i risultati che non stanno arrivando. Ma non è solo quello ad inquinare l'ossigeno in casa bianconera. Sono le prospettive che non piacciono, che non convincono. Per questo motivo, ora sarà Giuntoli a dover trovare la giusta strada da percorrere da qui al termine della stagione pianificando al meglio e sin da subito i prossimi passi da muovere. Ed è per questo che la questione legata all'allenatore, ovviamente, avrà bisogno di grandissimo spazio.