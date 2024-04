News Juve, notizia clamorosa: “C’è il sì di Antonio Conte!” | Calciomercato

Antonio Conte e la Juventus: un grande amore e niente più. O forse sì. Di fatto, Antonio, avrebbe dato il suo ok a tornare in bianconero. La notizia è stata svelata su Twitter dal noto giornalista - fonte autorevolissima in tal senso - Maurizio Pistocchi. Giuntoli avrebbe contattato anche Thiago Motta che però avrebbe anche delle proposte molto interessanti in Premier League. E così, sarebbe tornata di moda l'idea di prendere nuovamente Conte. Una notizia clamorosa, questa, che fa pensare a tutto quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane. Basti pensare a quello che potrebbe scatenare un ritorno di Antonio a Torino. Ma Pistocchi svela anche qualcos'altro di davvero clamoroso rispetto al ritorno di Conte in bianconero.

Secondo quello che viene riferito, la dirigenza avrebbe ascoltato anche - in merito a questo - il parere di Chiellini. Che all'interno della dirigenza avrebbe un peso specifico molto importante. Stando a Pistocchi, Conte avrebbe detto di sì senza pensarci. Dopo l'addio di Agnelli - con cui i rapporti erano pessimi - probabilmente il ritorno alla Juventus era il suo sogno più grande. Non ci sono ufficialità di alcun tipo, ovviamente. E ci mancherebbe. Ma solo la disponibilità totale che il tecnico avrebbe dato alla Juve in vista della prossima stagione. Quello che accadrà lo staremo a vedere ma è inutile sottolineare che con Conte in panchina, moltissimi tifosi della Juventus sarebbero felici di tornare a vedere un calcio aggressivo e offensivo. In questo senso, ecco come potrebbe essere la formazione dei sogni della Juventus proprio con Conte in panchina. Noi, l'avevamo immaginata qualche settimana fa <<<