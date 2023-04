Juventus News / Esonero Allegri: se salta, già scelto il sostituto

La Juventus ha bisogno di una scossa in Europa League. Inutile dirlo e sottolinearlo troppo: la sconfitta contro il Sassuolo segue a quella con la Lazio e pesa, parecchio. In questo senso va detto che i bianconeri - tutti - si sono presi le loro responsabilità. Per intenderci: è inutile mettersi a parlare delle colpe di Fagioli. Che ci sono, ma non possono essere le uniche a giustificare una prestazione comunque abbastanza sterile dal punto di vista delle occasioni create.

In queste ore, successive alla partita, sui social si stanno sprecando le voci dei tifosi in polemica con Allegri (che non mancano mai) e che ne vorrebbero l'esonero al termine della stagione. La squadra mercato di Juvenews, si è mossa per provare a capire quello che potrebbe accadere in questo senso: ecco cosa abbiamo scoperto<<<